Trumps Vereidigung als US-Präsident

China sei bereit, mit der neuen US-Regierung zusammenzuarbeiten, um den Dialog zu verbessern, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Die Differenzen zwischen beiden Staaten sollten angemessen beigelegt werden. Präsident Xi strebe eine stabile, gesunde und nachhaltige Beziehung zwischen China und den USA an, hieß es. Der Republikaner Trump hatte die Präsidentschaftswahl im November gewonnen und wird am Montag in Washington vereidigt. Sein Übergangsteam hatte bestätigt, dass Trump den chinesischen Präsidenten Xi und andere Staats- und Regierungschefs zur Zeremonie eingeladen habe. Ausländische Staatsoberhäupter sind traditionell bei der Vereidigung von US-Präsidenten nicht anwesend.

In seiner ersten Amtszeit hatte Trump einen bitteren Handelskrieg etwa mit China geführt und hohe Zölle auf Einfuhren aus dem Land verhängt.

