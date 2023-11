Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat angekündigt, die Schuldenbremse für das Jahr 2023 auszusetzen. (picture alliance / photothek / Florian Gaertner)

Die staatlichen Strom- und Gaspreisbremsen werden nicht mehr bis März 2024 verlängert, sondern zum Jahresende auslaufen. Das bestätigte Bundesfinanzminister Christian Linder (FDP) im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Denn der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, aus dem die Energiehilfen bisher finanziert werden, steht nicht mehr zur Verfügung.

„Zum 31.12. dieses Jahres wird der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds geschlossen", so Lindner. "Es werden daraus keine Auszahlungen mehr erfolgen. Die Strom- und Gaspreisbremsen werden ebenfalls zum Jahresende beendet werden“.

Ob damit auch die Absenkung der Netzentgelte für kommendes Jahr wegfällt, ließ Lindner offen. In jedem Fall würden sie nicht mehr aus dem Stabilisierungsfonds finanziert, alles andere müsse nun im Haushaltsverfahren für 2024 geklärt werden.

Haushaltsberatungen 2024 werden sehr schwierig

Ob der Haushalt 2024 noch in diesem Jahr beschlossen werden kann, ist laut Lindner offen. Der Finanzminister sprach von einem sehr „ambitionierten Fahrplan“, bei dem einiges auf die Ampel zukomme. Beispielsweise müssten Zinsausgaben, die bislang durch den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds gezahlt wurden, künftig aus dem Bundeshaushalt geleistet werden. Lindner sprach in diesem Zusammenhang von einem zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag.

Gleichzeitig stellte der Wirtschaftsminister aber klar, dass die Verdopplung der Hilfen für die Ukraine von vier auf acht Milliarden Euro kommen werde. „Die Unterstützung der Ukraine steht nicht infrage“, betonte der Finanzminister. Gleichzeitig kündigte Lindner strukturelle Entscheidungen an. Finanzhilfen an Industrieunternehmen müssten durch eine Reduzierung von Ausgaben an anderer Stelle kompensiert werden. Ausdrücklich nannte Lindner an dieser Stelle die Sozialausgaben.

Keine Reform der Schuldenbremse

Eine neuerliche Aussetzung der Schuldenbremse auch 2024 wollte Lindner zwar nicht kategorisch ausschließen, formulierte aber deutlich seine Vorbehalte: Das sei sehr begründungspflichtig. Zumal das Bundesverfassungsgericht die Begründungspflicht für Notlagen inzwischen präzisiert habe. Eine Reform der Schuldenbremse wie von SPD und Grünen gefordert lehnte Lindner erneut ab: der Staat habe kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem.