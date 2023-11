Die "Schuldenuhr" in Berlin zeigt an, dass die Schulden der Bundesrepublik Deutschland am 24. August 2023 bei mehr als 2,5 Billionen Euro lagen. In jeder Sekunde kommen demnach 3,81 Euro hinzu. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Seit 2009 steht die Schuldenbremse im Grundgesetz . Die maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme ist demnach auf 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes begrenzt. Die damalige große Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzte das Vorhaben mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit durch . Grüne und Linke stimmten dagegen, die FDP enthielt sich.

Von Anfang an gab es seither immer wieder Kritik. Gewerkschaften, Teile der SPD, aber auch Wissenschaftler monierten, dass die Reform die finanziellen Spielräume der Parlamente in Bund und Ländern zu sehr einschränkt.

Die Debatte hat durch einen Richterspruch aus Karlsruhe an Brisanz gewonnen: Das Bundesverfassungsgericht urteilte Mitte November, dass die Umleitung von 60 Milliarden Euro an nicht benötigten Corona-Hilfen in den Klimafonds gegen die Schuldenbremse im Grundgesetz verstößt. Neben den Debatten über die konkreten Auswirkungen des Karlsruher Urteils auf Haushalt und Finanzen wird zunehmend auch grundsätzlich über Sinn und Unsinn der Schuldenbremse diskutiert.

Als „zukunftsfeindlich“ bezeichnete der Ökonom Peter Bofinger von der Universität Würzburg die Schuldenbremse bei Dlf Kultur. Man könne sehen, wie die Bremse „einschneidet in unsere Zukunftsgestaltung“. Als Beispiele nannte Bofinger notwendige Investitionen in Bahnmodernisierung, Gebäudesanierung und Halbleiterfabriken.

Die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse könne man wohl nur bei konkreten Krisen ziehen, nicht bei längerfristigen Entwicklungen wie dem Klimawandel. 2022 hatte der Bundestag „aufgrund der fortwirkenden Folgen der Corona-Pandemie sowie der weitreichenden Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine“ einer Ausnahme von der Schuldenbremse zugestimmt.

Vergleich der Schulden von USA und EU-Staaten (Statista)

Jens Südekum, Ökonomie-Professor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf , sagte im Dlf: Durch das Urteil aus Karlsruhe sei die „Schuldenbremse maximal scharf gestellt“. Es werde jetzt die Frage sein, „ob sie der Realität überhaupt standhält“. Der Forscher stellte die Frage, ob diese Schuldenbremse „einfach nicht mehr passt in diese Zeit, wo wir diese riesigen Herausforderungen vor uns haben, gerade im investiven Bereich“. Deutschland sei zudem „nie exzessiv verschuldet“ gewesen, sagte Südekum. Die Schuldenquote sei im internationalen Vergleich „sehr niedrig“. Die Zahlen in den USA, Großbritannien und anderen Staaten sei wesentlich höher.

Schuldenquote in ausgewählten Staaten (Statista)

Der Volkswirt Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim sagte in einem „Capital“ -Interview: „Die Schuldenbremse abzuschaffen, wäre eine fatale Lösung. Dann würden wir den nachfolgenden Generationen auch fiskalisch noch einen Scherbenhaufen hinterlassen.“ Es gehe darum, die Schuldenbremse zu reformieren. Heinemann: „Vieles drängt in Richtung der Frage: Brauchen wir doch ein größeres Verschuldungsfenster und eine Ausweitung der Schuldenbremse? Dafür braucht man aber eine Verfassungsänderung, so wie zuletzt geschehen beim Sondervermögen für die Bundeswehr.“

Auf die Frage, ob die Bundesregierung ein Aussetzen der Schuldenbremse erwäge, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am 19.11.2023 der „Bild am Sonntag“: „Die neue Rechtsklarheit ist kein Anlass, die Schuldenbremse zu schleifen, sondern sie zu stärken.“ Ähnlich hatte sich auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr im Dlf geäußert

Angesichts der notwendigen gewaltigen Investitionen bis 2030 sagte der Wirtschaftsforscher Jens Südekum im Dlf: „Ich bin für eine Reform der Schuldenbremse.“ Der Bundeshaushalt dürfte nicht viel restriktiver gestaltet werden „als in so ziemlich jedem anderen Land“. Zukunftsausgaben, also Investitionen, sollten kreditfinanziert werden dürfen. „Das ist die sogenannte goldene Regel der Haushaltspolitik und ist ökonomisch höchst vernünftig.“ Die Schuldenbremse sollte aus seiner Sicht für konsumtive Ausgaben des Staates gelten – also auch Transferzahlungen und Renten.

SPD-Parteichefin Saskia Esken ist für ein Aussetzen der Schuldenbremse für einen Zeitraum von zwei Jahren, um mehr Spielraum für staatliche Ausgaben in einer Notlage zu schaffen. Dies fordert auch der Grünen-Finanzpolitiker Rasmus Andresen. Deutschland und die gesamte EU müssten mehr, nicht weniger in Infrastruktur und Klimawende investieren.

Im Bundestag zeichnet sich derzeit keine notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Änderung oder gar Abschaffung der Schuldenbremse ab. Die CDU/CSU als größte Oppositionsfraktion lehnt Änderungen an dieser Stelle im Grundgesetz bisher strikt ab. „Die Bundesregierung wird von uns jedenfalls keine Zustimmung bekommen, wenn sie ernsthaft vorschlagen sollte, die Schuldenbremse des Grundgesetzes zu lockern“, sagte Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) im einem Interview mit „t-online“. Dafür gebe es keinerlei Rechtfertigung. Merz: „Die Ampel muss mit dem Geld auskommen, das im Bundeshaushalt vereinnahmt wird.“

Auch die Bundesregierung hat keine konkreten Pläne. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am 17.11.2023, erst wenn man alle Auswirkungen des jüngsten Urteils aus Karlsruhe abschätzen könne, würden die Gespräche in der Bundesregierung beginnen, wie man darauf reagieren könne. Das sagte Hebestreit auf die Frage, ob er ausschließe, dass auch über Steuererhöhungen, eine Änderung der Schuldenbremse oder die Aufstellung neuer Sondervermögen geredet werde.

Die Rolle der FDP als finanzpolitische Vernunft, personalisiert über Finanzminister Lindner, sei seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sicherlich angekratzt, sagte die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp im Dlf. Die FDP könne gar nicht anders, als Steuererhöhungen zu vermeiden und die Schuldenbremse einzuhalten. Dies habe Folgen für die Ampelkoalition, so Kropp: "Wenn man den Deckel der Finanzen nicht anheben kann, dann muss man eben Konflikte eingehen."

"Und diese Konflikte sind in der derzeitigen Ampelkoalition ohnedies besonders hart. Wir gehen also nicht auf bequeme Zeiten zu." Die Ampel wackelt nach Einschätzung der Politologin, aber sie werde wohl nicht zusammenbrechen.

tei