College-Football Trumps politische Spielchen

Alljährlich im September beginnt in den USA die neue Football-Saison. Und zwar nicht nur die National Football League, sondern auch am College. In vielen Bundesstaaten sind diese Spiele sogar von größerer Bedeutung, als die Begegnungen der NFL-Profis. Doch in zwei der Top-5-Ligen fallen nun die Spiele aus - sehr zum Ärger von Donald Trump.

Von Heiko Oldörp