Es seien viele wissenschaftliche Gruppen weltweit mit der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Corona-Virus beschäftigt, sagt Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie an der Uniklinik Hamburg Eppendorf, im Dlf. Eine so dynamische Entwicklung wie beim Corona-Virus sei selten, so Addo.

Die internationale Zusammenarbeit sei sehr gut, auch Forschungsmittel seien kein limitierender Faktor. Wie lange die Entwicklung eines Impfstoffes dauere, sei schwer zu schätzen.

Ein einzelnen Heilversuchen habe ein Medikament gegen den Corona-Virus gute Verträglichkeit gezeigt und auch schon Therapieerfolge. Das werde nun in systematisch kontrollierten Studien noch weiter untersucht.

