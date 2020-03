Unser Alltag hat sich durch viele Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie stark verändert. Das wirft viele Fragen auf. Welche Ansprüche haben Arbeitnehmer in der Krise gegenüber dem Arbeitgeber und umgekehrt? Was steht Verbrauchern bei verhinderten Reiseplänen zu? Welche Entschädigungsregeln gelten bei abgesagten Veranstaltungen? Die vielen Fragen rund um unser ungewohntes Leben in Zeiten der Corona-Pandemie beantworten Britta Fecke und ihre Gäste.

Detlef Grimm, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Kay Rodegra, Rechtsanwalt u.a. für Reiserecht, Würzburg

Mathias Hufländer, Verbraucherzentrale Bremen / Beratungsstelle Bremerhaven

