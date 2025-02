Countdown zur Bundestagswahl

Polarisierter Wahlkampf in neuer Welt(un)ordnung

Am Sonntag wählt Deutschland einen neuen Bundestag, gut einen Monat nach der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus – Wahlkampf-Recap in weltpolitisch bewegten Zeiten. Und: Was ändert sich durch das neue Wahlrecht? (21:38)