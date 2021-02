Der Sänger und Mundharmonika-Spieler Curtis Salgado, geboren 1954 in Everett im US-Bundesstaat Washington, war sechs Jahre in der Band von Robert Cray, wodurch er die Bluesgrößen der Zeit kennenlernte, ab 1990 war Curtis dann Frontmann seiner eigenen Band. Als Salgado 2004 an Leberkrebs erkrankte, sammelten seine Mitstreiter in zahlreichen Benefizkonzerten Geld für eine Transplantation – und retteten so sein Leben. Seit 2008 ist Curtis Salgado wieder zurück im internationalen Showgeschäft - mit Blues, Rhythm ‘n’ Blues, Soul, Funk und Rock ‘n’ Roll.

Curtis Salgado - Gesang, Mundharmonika

Alan Hager - Gitarre

Julian Bouyssou - Keyboards

Kris Jefferson - Bass

Fabrice Bessouat - Schlagzeug

Tommy Schneller - Saxofon

Gary Winters - Trompete

Dieter Kuhlmann - Posaune

Curtis Salgado & Band live beim Bluesfestival Schöppingen 2019 (komplette Show) (85:40)

Aufnahme vom 9.6.2019 beim Bluesfestival Schöppingen