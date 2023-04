Reaktion auf Medienrecherchen

Cyberexperte Atug sieht Gefahr von "Kollateralschäden" durch russische Hackerangriffe

Der Cyberexperte Manuel Atug von der Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen sieht eine steigende Gefahr von Kollateralschäden durch russische Cyberangriffe auch in Deutschland. Atug sagte im Deutschlandfunk, einen größeren Fall habe man bei der Attacke auf den US-Anbieter Viasat im vergangenen Jahr gesehen, bei dem nicht nur Satellitentelefone in der Ukraine ausgeschaltet worden seien, sondern auch hunderte Windkraftanlagen in Deutschland ausfielen.

01.04.2023