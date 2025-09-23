Nach Drohnensichtungen

Die dänische Polizei stufte die Situation als ernst ein. Die Drohnen seien von versierten Piloten gesteuert worden. Sie seien größer gewesen als Drohnen für den Privatgebrauch.
Der Betrieb der Flughäfen in Kopenhagen sowie in der norwegischen Hauptstadt Oslo war gestern Abend für mehrere Stunden eingestellt worden. Zehntausende Passagiere saßen fest, auch weil Flüge umgeleitet werden mussten. Für heute rechnen die Flughafenbetreiber vorerst mit weiteren Beeinträchtigungen.
Die Sicherheitsbehörden in Dänemark und Norwegen untersuchen, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gibt.
Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.