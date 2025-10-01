Gipfel in Kopenhagen

Die EU-Spitzen beraten in Dänemark (Steffen Trumpf / dpa / Steffen Trumpf)

Frederiksen sagte vor Beginn des Treffens, es gelte, nationale Perspektiven in Bezug auf die Sicherheit in Europa hinter sich zu lassen. Mit dem Krieg in der Ukraine bedrohe Russland Europa insgesamt.

Die EU-Spitzen wollen in Kopenhagen unter anderem über den Aufbau eines Drohnenwalls zur Abwehr unbemannter Flugobjekte sprechen, aber auch über weitere Hilfen für die Ukraine. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, der Regierung in Kiew in Europa eingefrorenes russisches Vermögen als Kredit zur Verfügung zu stellen - insgesamt rund 140 Milliarden Euro. Frederiksen zeigte sich zuversichtlich, dass rechtliche Bedenken dagegen ausgeräumt werden könnten.

