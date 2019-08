Das Leben im Rückblick War früher wirklich alles besser?

Die Welt steht scheinbar am Abgrund. Nie war die Stimmung in großen Teilen der Bevölkerung so pessimistisch wie heute. Kein Wunder, denn schlechte Nachrichten beherrschen die Schlagzeilen in den Medien. Die Frage ist, ob im Rückblick früher wirklich alles besser war.

Eine Sendung von Alfried Schmitz und Andreas Stopp (Moderation)