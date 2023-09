Definiere Demokratie

Warum Minderheitenschutz dazugehört

In der Demokratie brauchen Entscheidungen eine Mehrheit. In der Demokratie wird aber auch Wert auf den Schutz von Minderheiten gelegt – denn nur so sind Entscheidungen maximal demokratisch. Doch warum "triggert" der Minderheitenschutz so viele?

Jeske, Ann-Kathrin | 24. September 2023, 18:40 Uhr