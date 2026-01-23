Bundeshaushalt 2025
Defizit geringer als geplant

Die schwarz-rote Bundesregierung hat ihr erstes Haushaltsjahr mit weniger neuen Schulden abgeschlossen als geplant.

    Der Bundesadler klebt an der Scheibe eines Ministeriums, in der Spiegelung des Glases sind der Bundestag und Reichstagskuppel sichtbar.
    Im Bundeshaushalt ist das Defizit geringer ausgefallen als erwartet. (picture alliance / Lorenz Huter / photothek.de / Lorenz Huter)
    Das teilte das Finanzministerium unter Verweis auf den vorläufigen Haushaltsabschlusses für 2025 mit. Demnach belief sich das Defizit im Kernhaushalt auf 66,9 Milliarden Euro. Es lag damit um 14,9 Milliarden Euro unter der ursprünglichen Planung. Dies sei zu etwa gleichen Teilen auf geringere Ausgaben und höhere Einnahmen zurückzuführen, hieß es. Die gesamte Neuverschuldung inklusive ​Sondervermögen betrug den Angaben zufolge rund 103 Milliarden Euro. Im Haushalt geplant waren mehr als 142 Milliarden Euro.
