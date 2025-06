SPD-Parteitag in Berlin

Delegierte wenden sich gegen Antisemitismus und wollen Familiennachzug wieder einsetzen

Die SPD hat auf ihrem Parteitag in Berlin einen Antrag beschlossen, der sich gegen Antisemitismus wendet und für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland einsetzt. Gewalt gegen Jüdinnen und Juden sei alltäglich und allgegenwärtig, heißt es in dem Text.