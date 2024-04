Baerbock bei Israels Staatschef Herzog

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und der britische Außenminister David Cameron (rechts) bei einem Treffen mit dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog (Mitte) in Jerusalem (Ilia Yefimovich/dpa)

Die Führung in Teheran gefährde mit ihrem Handeln "die Stabilität in der gesamten Region", sagte der Staatschef. Baerbock kam anschließend mit ihrem israelischen Amtskollegen Katz zusammen. Auch ein Treffen mit Premierminister Netanjahu ist geplant. Bei den Gesprächen geht es vor allem um die wachsenden Sorgen vor einer weiteren Eskalation der Situation im Nahen Osten. Dem Vernehmen nach will die Ministerin auch die Lage der notleidenden Zivilbevölkerung im Gazastreifen thematisieren. Der SPD-Co-Vorsitzende Klingbeil sagte im ZDF, die Lage im Nahen Osten sei nach dem ersten direkten Angriff des Irans auf Israel dramatisch. Jetzt sei die Stunde der Diplomatie. Es gehe darum, alle Seiten klar zu ermahnen, dass es nicht zu einem Flächenbrand in der Region kommen dürfe.

Sorge vor hartem Gegenschlag Israels

Der Iran hatte Israel in der Nacht zum Sonntag mit Hunderten von Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen, die fast vollständig abgefangen wurden. Der Angriff war eine Reaktion auf einen mutmaßlich von Israel geführten Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus, bei dem am 1. April zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarden getötet wurden. Experten sehen nun eine große Kriegsgefahr in Nahost, weil Israel einen harten Gegenschlag angekündigt hat. Mehrere israelische Medien meldeten am Abend, dass die Entscheidung im Kriegskabinett bereits gefallen sei und Israel Vergeltung üben werde - allerdings seien der genaue Umfang und Zeitplan des Gegenschlags noch offen.

Assmann: "Art und Umfang der Reaktion mit Hilfe diplomatischer Bemühungen wahrscheinlich noch zu beeinflussen"

Israel-Korrespondent Tim Assmann betonte im Deutschlandfunk , es gehe der israelischen Regierung bei der Reaktion auch um eine Gesichtswahrung. Er geht davon aus, dass Art und Umfang des geplanten Vergeltungsschlags mit Hilfe diplomatischer Bemühungen wie mit Baerbocks Reise noch zu beeinflussen sind. Auch die von den USA und der EU angekündigten Sanktionen gegen den Iran könnten ein Hebel sein, um Einfluss zu nehmen.

Das Spektrum der möglichen Reaktionen Israels sei breit und eine Gratwanderung zwischen einer entschiedenen Antwort und einem Schlag, der in einen direkten Krieg münde, erklärte Assmann weiter. Denkbar sei eine Attacke auf Drohnenfabriken und Raketenstellungen im Iran. Dies berge allerdings eine große Gefahr, dass die Lage weitere eskaliere. Auch ein Angriff auf verbündete Kräfte des Irans im Ausland wie etwa die Hisbollah-Miliz sei möglich. Ebenso werde ein großangelegter Cyberangriff in den israelischen Medien diskutiert, so Assmann.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.