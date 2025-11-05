Politischer Stimmungstest in New York

Bürgermeisterwahl in New York City - Ausichtsreichtser Kandidat Zohran Mamdani gibt seine Stimme ab (picture alliance / NDZ / STAR MAX / IPx / NDZ / STAR MAX / IPx)

Die Wahl galt als Stimmungstest, im Vorfeld hatte sich selbst Präsident Trump eingemischt. Er drohte auf seiner Plattform, im Falle Mamdanis Wahlsiegs der Stadt Bundesmittel zu entziehen. Zudem rief Trump dazu auf, nicht für Mamdani zu stimmen, und verunglimpfte ihn als Judenhasser und Kommunisten.

Wahlversprechen und Steuererhöhungen

Mamdani ist Abgeordneter im Parlament des Bundesstaats New York und verspricht unter anderem eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung für die Stadt mit mehr als acht Millionen Einwohnern.

Weitere Kandidaten

Weitere Bewerber waren unter anderem der frühere demokratische Gouverneur New Yorks, Andrew Cuomo. Er trat als unabhängiger Kandidat an und kam auf Rang zwei. Der 67-jährige war 2021 nach Vorwürfen sexueller Belästigung von seinem Amt als Gouverneur des Bundesstaats zurückgetreten. Der republikanische Herausforderer war Curtis Sliwa. Der 71 Jahre alte Gründer einer Bürgerinitiative für mehr Sicherheit auf den Straßen war bereits vor vier Jahren erfolglos zur Wahl angetreten. Er rangiert nur weit abgeschlagen auf Platz drei.

Eine Rekordzahl von mehr als 700.000 Menschen hatte auch schon in den Tagen vor der Wahl in dafür eingerichteten Wahllokalen ihre Stimme abgegeben - dazu Zehntausende per Brief.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.