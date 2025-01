Konflikt im Kongo

Demonstranten greifen in Kinshasa ausländische Botschaften an. (AFP / HARDY BOPE)

In Kinshasa setzte die Polizei Tränengas gegen Demonstranten ein, die offizielle Gebäude angegriffen hatten. Auslöser der Gewalt in der Hauptstadt waren wohl Wut und Empörung über die Kämpfe im Osten des Landes. Die Europäische Union verurteilte den Angriff auf Botschaften in Kinshasa. Ein Sprecher der Außenbeauftragten Kallas sagte in Brüssel, die EU fordere gemäß dem Wiener Abkommen den Schutz diplomatischer Vertretungen. Demonstranten hatten in Kinshasa mehrere ausländische Botschaften attackiert. Betroffen waren unter anderem die Vertretungen der USA, Frankreichs, Belgiens und der Niederlande. An der französischen Botschaft brach ein Feuer aus, das aber gelöscht werden konnte.

"Humanitäre Lage äußerst besorgniserregend"

Der Sprecher des Büros für humanitäre Angelegenheiten der Vereinten Nationen, Laerke, berichtete unter Berufung auf Mitarbeiter vor Ort, dass in den Straßen von Goma viele Leichen zu sehen seien. Die humanitäre Lage sei nach wie vor "äußerst besorgniserregend". Das Rote Kreuz teilte mit, dass in einem seiner Krankenhäuser innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Patienten mit Kopf- und Brustverletzungen durch Granatensplitter eingeliefert worden seien. Die Notfallkoordinatorin der Weltgesundheitsorganisation, Marschang, sagte, es sei auf medizinisches Personal geschossen worden. Patienten seien ins Kreuzfeuer geraten, darunter auch Babys.

Neue Friedensgespräche eigentlich vereinbart

In der Nacht hatte Südafrikas Präsident Ramaphosa mit Ruandas Präsident Kagame telefoniert. Beide hätten auch einer Wiederaufnahme der Friedensgespräche durch alle Konfliktparteien zugestimmt, hieß es in einer Mitteilung der südafrikanischen Präsidentschaft. Kenias Präsident Ruto plant einen Sondergipfel der ostafrikanischen Staatengemeinschaft, um die Gewalt zu beenden.

Internationale Kritik

Eine Gruppe von Vertretern europäischer Staaten, darunter aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz, hat den Vorstoß von Kämpfern zur Eroberung der Stadt Goma im Kongo scharf verurteilt. Sie forderten in einer Erklärung eine Deeskalation, die Einhaltung der Waffenruhe und den Zugang von humanitären Helfern zu Goma. Die Souveränität und die territoriale Integrität der Demokratischen Republik Kongo müssten respektiert werden. Ähnlich äußerte sich auch der US-Außenminister Rubio nach einem Telefonat mit seinem kongolesischen Amtskollegen Tshisekedi.

Im Dezember 2024 waren Friedensverhandlungen zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda unter Vermittlung Angolas gescheitert. M23-Kämpfer erzielten daraufhin in den vergangenen Wochen bei den Gefechten um Goma Geländegewinne. Nach UNO-Angaben wurden seit Monatsbeginn durch die Kämpfe bereits 400.000 Menschen in der Region vertrieben.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.