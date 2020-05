Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt sagte, dass die Regierung die Freiheits- und Grundrechte der Bürger ohne Parlamentsbeteiligung einschränken konnte. Dies sei zu Anfang der Pandemie auch sinnvoll gewesen. Nach den ersten Wochen wäre es aber besser gewesen, alle weiteren Entscheidungen durch das Parlament bestätigen zu lassen, sagte der CDU-Politiker im Dlf.

(picture alliance/ ZUMA Wire/ Sachelle Babbar)Wagner (Exit Deutschland): "Entwicklung nicht rechtzeitig prognostiziert"

Der Kriminalist und Gründer der Neonazi-Aussteiger-Organisation Exit-Deutschland, Bernd Wagner, wirft der Politik vor, sich nicht ausreichend mit dem Protest gegen die Corona-Einschränkungen auseinanderzusetzen.

Es sei nicht immer davon auszugehen, dass man eine Regierung habe, die auf dem "Boden der Verfassung" stehe, so Mattfeldt. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass extremere politische Parteien die Mehrheit in Deutschland hätten und die Freiheits- und Grundrechte der Bürger dann zu ihren Nutzen auslegen könnten. Er halte es aber durchaus für vernünftig, mit Menschen zu diskutieren, die Angst und Sorge um ihre Grund- und Freiheitsrechte haben. Allerdings gelte dies nicht für Verschwörungstheoretiker.



Seit einigen Wochen finden regelmäßig an jedem Samstag in mehreren Teilen Deutschlands Demonstrationen gegen die Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte statt. Viele Teilnehmer hatten sich bei den Versammlungen aber nicht an die Mindestabstände gehalten oder trugen keinen Mund-Nasen-Schutz.



(Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)