Dengue-Fieber

Wie Singapur die Tigermücke bekämpft

Laut WHO wächst global die Gefahr, an Dengue-Fieber zu erkranken. In Singapur ist die von Mücken übertragene Tropenkrankheit allgegenwärtig. Mit verschiedenen Maßnahmen will der südostasiatische Stadtstaat die Verbreitung eindämmen.

Johnston, Jennifer | 22. Oktober 2023, 18:40 Uhr