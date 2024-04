Öffentliche Räume

Eine Stadt für Spiel, Spaß und Sport

Eine Stadt, in der Sport überall möglich ist - nachhaltig und inklusiv. Dieses Ziel will Ingelheim am Rhein erreichen. Wer will, kann sich zum Beispiel Geräte ausleihen. Es sei genug da, man müsse es nur richtig nutzen, sagen Sportwissenschaftler.