Der australische Reise-Musiker Stu Larsen und sein Projekt „Solitude“

Allein mit sich selbst

In völliger Abgeschiedenheit hat Australier Stu Larsen ein Jahr lang in zwölf Ländern in die Natur und sich selbst hineingehört. Das Ergebnis: zwölf berührende Songs samt Video. Auch wenn ihn fast überall eine Katze fand - Soloprojekt trifft es wirklich: „Solitude“.