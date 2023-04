Schottischer Musiker James Yorkston

Auf seinem neuem Album von James Yorkston trifft seine tiefe Stimme auf den Sopran von Nina Persson. (Anna Drvnik)

Der schottische Singer-Songwriter James Yorkston teilt gerne seine Musik und die Bühne. Die ersten Alben spielte er mit der Band The Athletes ein, später nahm er mit The Big Eyes Family Players auf, und seit dem 2021er-Album „The Wide, Wide River“ ist das schwedische Second Hand Orchestra seine Begleitband, eine versierte und renommierte Gruppe zwischen Folk und Pop, die sich unter anderem auf Filmmusiken spezialisiert hat.

Und Yorkston hat auch schon mit einigen Kolleginnen das Mikrofon geteilt, darunter KT Tunstall und Norma Waterson.

Höhen und Tiefen

Auf seinem neuen Album „The Great White Sea Eagle“ lässt sich der 51-Jährige von Indiepop-Sängerin Nina Persson unterstützen, deren jugendlicher Sopran die perfekte Ergänzung für seine tiefen Lagen ist. Auf dem pop-lastigen Werk experimentiert Yorkston mit spontanen Arrangements, die im Tonstudio entstanden und nach ein, zwei Probedurchläufen einfach aufgenommen wurden.