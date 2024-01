Marcus Bosch ist Chefdirigent der Norddeutschen Philharmonie Rostock, Professor für Dirigieren an der Musikhochschule in München, künstlerischer Direktor der Opernfestspiele Heidenheim und Vorsitzender der deutschen Generalmusikdirektoren-Konferenz. (Franca Wrage 2022)

Musik-Laufplan

1. Satz: Allegro di molto

aus: Sinfonie Nr. 1 c-Moll, op. 11

Länge: 07:17

Orchester: HSO München

Dirigent: Marcus Bosch

Komponist: Felix Mendelssohn Bartholdy

"Più non vive!"

aus: I due Foscari. Tragedia lirica in 3 Akten

Länge: 03:07

Solistin: Sophie Gordeladze (Sopran)

Orchester: Cappella Aquileia

Dirigent: Marcus Bosch

Komponist: Giuseppe Verdi

Nothing compares 2 U

Länge: 02:12

Interpretin: Sinéad O'Connor

Komponist: Prince

Label: Polystar

Plattentitel: Die Ultimative Chartshow - Die emotionalsten Hits This is... 1990

Petersburger Marsch. Für Orchester

Länge: 02:23

Orchester: Bläser der Berliner Philharmoniker

Dirigent: Herbert von Karajan

Komponist: Unbekannt

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 439 346 - 2

Roll over Beethoven

Länge: 04:31

Interpretation: Electric Light Orchestra (ELO)

Komponist: Charles Edward "Chuck" Berry

Label: SONY BMG CATALOG

Best.-Nr: 88697824182

Plattentitel: The Rock - The ultimate collection Rock - CD 2

Latin eyes

Länge: 01:44 [Ausschnitt]

Interpretation: Axel Donner Quartett

Komponist: Axel Donner

Label: edel records

Best.-Nr: 0208294CTT

Locus iste. Motette für vierstimmigen gemischten Chor a cappella C-Dur, WAB 23

Länge: 02:28

Chor: Tschechischer Philharmonischer Chor Brno

Dirigent: Petr Fiala

Komponist: Anton Bruckner

Label: MDG

Best.-Nr: MDG 922 1422-6

1. Satz: ohne Bezeichnung

aus: Brandenburgisches Konzert Nr. 1 F-Dur, BWV 1046. Spätfassung

(Concerto I "Multipelkonzert" für 2 Jagdhörner, 3 Oboen, Fagott, Violine piccolo concertato, Streicher und Basso continuo)

Länge: 02:15 [Ausschnitt]

Orchester: Concentus Musicus Wien

Dirigent: Nikolaus Harnoncourt

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Telefunken

Best.-Nr: 070533-34

Mademoiselle

Länge: 02:51

Interpretin: Berry

Komponist: Manou

Label: Mercury

Plattentitel: Mademoiselle

1. Satz: Allegro

aus: Sinfonie Nr. 1 c-Moll, WAB 101

Länge: 02:11 [Ausschnitt]

Orchester: Sinfonieorchester Aachen

Dirigent: Marcus Bosch

Komponist: Anton Bruckner

Label: Coviello Classics

Best.-Nr: COV 31215

Halt mich

Länge: 03:25

Interpret: Herbert Grönemeyer

Komponist: Herbert Grönemeyer

Label: Emi

Best.-Nr: 790070-2

Plattentitel: Ö

Herzstück von Simon Karnas (Langenfeld)



Everybody's changing

Länge: 03:36

Interpret: Keane

Komposition: Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin, Richard Hughes

Label: Island Records

Plattentitel: The Best of Keane