Gleich zwei Instrumente hat Thomas Fritzsch studiert: Viola da gamba und Violoncello. Als gefragter Solist arbeitet er mit dem Gewandhausorchester und dem Thomanerchor zusammen. (Andreas Vitting)

Musik-Laufplan

Adagio lamentoso

Länge: 03:23

Ensemble: Il suonar parlante Orchestra

Dirigent: Vittorio Ghielmi

Komponist: János Lavotta

Label: ALPHA

Best.-Nr: Alpha 392

Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir [Ausschnitt]

aus: Es erhub sich ein Streit, BWV 19

Länge: 05:32

Solist: Martin Petzold (Tenor)

Ensemble: Stephan-König-Trio

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: RONDEAU

Best.-Nr: ROP 6048

Plattentitel: Bach in Jazz

Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris (Morceau de simphonie für Violine, Viola da gamba und Basso continuo)

Länge: 08:30

Solist: Thomas Fritzsch (Viola da gamba)

Solistin: Dorothea Vogel (Violine)

Solistin: Cornelia Osterwald (Cembalo)

Komponist: Marin Marais

Label: RONDEAU

Exklusivvertrieb Thomasshop Leipzig

2. Satz: Andante un poco adagio

aus: Sinfonia A-Dur, op. 10 Nr. 6

Länge: 02:40

Ensemble: La Stagione Frankfurt

Dirigent: Michael Schneider

Komponist: Carl Friedrich Abel

Unveröffentlichte Aufnahme - mit freundlicher Genehmigung von La Stagione Frankfurt

Die Schwalbe

Länge: 01:13

Solist: Klaus Mertens (Bass-Bariton)

Ensemble: Thomas Fritzsch (Viola da gamba), Margit Übellacker (Dulcemelos), Masako Art (Harfe)

Komposition: Adelheid Wette, Engelbert Humperdinck

Label: RONDEAU

Plattentitel: Deutsches Kinder-Liederbuch

An den Mai

Länge: 01:15

Solist: Klaus Mertens (Bass-Bariton)

Ensemble: Thomas Fritzsch (Viola da gamba), Margit Übellacker (Dulcemelos), Masako Art (Harfe)

Komposition: Adelheid Wette, Engelbert Humperdinck

Label: RONDEAU

Plattentitel: Deutsches Kinder-Liederbuch

Was dir, o Mensch geschicht

aus: Johannes Passion (für Soli, Chor und Orchester)

Länge: 03:08

Solist: Dorothee Mields (Sopran)

Ensemble: Weimarer Barock-Ensemble

Dirigent: Ludger Rémy

Komponist: Georg Gebel

Label: cpo

Best.-Nr: 999894-2

Endlich wird der Schluß gesprochen

aus: Johannes Passion (für Soli, Chor und Orchester)

Länge: 00:52

Chor: ensemble inCanto weimar

Ensemble: Weimarer Barock-Ensemble

Dirigent: Ludger Rémy

Komponist: Georg Gebel

Label: cpo

Best.-Nr: 999894-2

1. Satz: Allegro

aus: Konzert für Viola da gamba, 2 Flöten, 2 Hörner, 2 Violinen, 2 Violen und Basso continuo F-Dur

Länge: 07:29

Solist: Thomas Fritzsch (Viola da gamba)

Ensemble: Merseburger Hofmusik

Dirigent: Michael Schönheit

Komponist: Joseph Fiala

Label: RONDEAU

Best.-Nr: ROP6234

Never be alone

Länge: 02:49

Interpretation: Hot Club d'Allemagne

Komponist: Karl-Heinz Vogel

Label: Querstand

Best.-Nr: VKJK0627

Plattentitel: Swing de flâneur