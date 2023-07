Reiste gerne nach Mannheim, um die Ideen der Mannheimer Schule zu studieren: Der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart (Unsplash)

Sie sind vielleicht nicht mehr die Jüngsten im Musikgeschäft, aber sie spielen, als würde das Ensemble jede Woche einer Frischzellenkur unterzogen. Die Musikerinnen und Musiker vom Freiburger Barockorchester. Silvester 1985 als Studentenpakt beschlossen, ist es der Formation gelungen, den elanvollen Geist ihrer Anfänge zu bewahren. Obwohl die Mitglieder bisweilen geschmeidige Streifzüge durch die musikalische Romantik unternehmen, klingt auch ihre Visitenkarte - Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert -, als würde sie stets neu entdeckt.

Gedenken der kurpfälzischen Musikkultur

In Schwetzingen gedenkt das „FBO“ der kurpfälzischen Musikkultur und lässt die sogenannte Mannheimer Schule wiederaufleben. In der dortigen Hofkapelle wurden die Virtuosen auch in Komposition geschult, gleichzeitig die Orchesterwerke bis zur Perfektion gepaukt. Dadurch waren musikalische Effekte und ausgefeilte Kontraste möglich, die in Europa ihresgleichen suchten. Heute kann wohl kaum ein Ensemble einen authentischeren Eindruck liefern als das pfiffige Barockorchester aus Südbaden.

Schwetzinger Festspiele 2023