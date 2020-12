An der Orgelanlage Kirche Sankt Peter in Köln erklingen nicht nur die üblichen Pfeifen, sondern auch Xylophon-, Becken-, Harfe- und Hahnenschrei-Register. Werke renommierter Gegenwartskomponisten wie Adriana Hölszky und Wolfgang Rihm wurden und werden hier aufgeführt. Zugleich sucht Friedhelm Mennekes seit Jahrzehnten mittels Ausstellungen und Künstlergesprächen den Austausch mit der aktuellen Kunstszene, was ihm den Beinamen "Galerist Gottes" einbrachte. Gregor Schneider, Jannis Kounellis, Alfred Hrdlicka und Eduardo Chillida waren unter seinen Gästen.

DJ der modernen Musik im Alter von 80 Jahren

Friedhelm Mennekes wurde 1940 in der Ruhrgebietsstadt Bottrop geboren. Nach einer Lehre als Zuschneider für Bekleidung und dem Besuch des Abendgymnasiums trat er mit 21 Jahren dem Jesuitenorden bei. Er wirkte als Pfarrer im Frankfurter Arbeitervorort Nied, wurde Professor für Praktische Theologie und lehrt bis heute als Gastprofessor an Kunstuniversitäten in Berlin, Wien und London sowie an verschiedenen Universitäten in den USA. In zahlreichen Buch-Publikationen hat sich der Kunstpater mit Werken von Künstlern wie Joseph Beuys, Arnulf Rainer und James Lee Byars beschäftigt. Und Platten auflegen kann er auch - wie er als Moderator von Klassik-Pop-et cetera zeigt.

Musik-Laufplan

Titel: Syrinx. Für Flöte solo, L 129

Länge: 03:31

Solist: Emmanuel Pahud (Flöte)

Komponist: Claude Debussy

Konzertmitschnitt vom 23.10.2019, München, Prinzregententheater



Titel: Ganz Paris träumt von der Liebe

Länge: 02:53

Interpretin: Caterina Valente

Komponist: Cole Porter

Label: Bear Family Records

Best.-Nr: BCD16595

Plattentitel: Sinfonie der Sterne, Folge 4: Die fünfziger Jahre



Titel: 5. Satz: Louange à l'Eternité de Jésus (Ausschnitt)

aus: Quatuor pour la fin du temps für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier (Quartett für das Ende der Zeit)

Länge: 04:56

Solistin: Sharon Kam (Klarinette)

Solistin: Antje Weithaas (Violine)

Solistin: Tanja Tetzlaff (Violoncello)

Solist: Lars Vogt (Klavier)

Komponist: Olivier Messiaen

Konzertmitschnitt vom 23.06.2020, Berlin-Dahlem, Jesus-Christus-Kirche



Titel: Wiegenmusik. Für Klavier

Länge: 03:12

Solist: Helmut Lachenmann (Klavier)

Komponist: Helmut Lachenmann

Label: Mode Records T/A Mode Rec

Best.-Nr: MODE252



Titel: A room (für präpariertes Klavier)

Länge: 01:55

Solist: Markus Hinterhäuser (Präpariertes Klavier)

Komponist: John Cage

Label: col legno



Titel: Etüde für Klavier Nr. 20 (Ausschnitt)

Länge: 04:50

Solist: Víkingur Ólafsson (Klavier)

Komponist: Philip Glass

Label: Deutsche Grammophon



Titel: Nr. 7 o.B. aus: Orgelimprovisationen II Klanglandschaften für Orgel

Länge: 01:52

Solist: Peter Bares (Orgel)

Komponist: Peter Bares

Label: sacral

Best.-Nr: SACD 9175



Titel: Nr. 7: Der Wächter Israels aus: Ein Wallfahrtslied, Nr. 121

Länge: 08:03

Solistin: Noirin Ni Riain (Gesang)

Solist: Pater Friedhelm Mennekes (Rezitation)

Solist: Markus Stockhausen (Trompete, Flügelhorn, Rin)

Solist: Simon Stockhausen (Synthesizer, Sopransaxophon)

Solist: Christoph Schumacher (Schlagzeug)

Komponisten: Markus Stockhausen, Simon Stockhausen

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 5552132



Titel: Contemplatio per organo

Länge: 03:18

Solist: Dominik Susteck (Orgel)

Komponist: Wolfgang Rihm

Label: Wergo

Best.-Nr: WER67512