1988 spielte er beim Konzert anlässlich des 80. Geburtstages seines Musikerfreundes Stéphane Grappelli im Barbican Centre in London. Am 12. März 1999 starb Yehudi Menuhin in Berlin. (Picture-Alliance / Photoshot)

Deutschlandradio blickt in die Archive und präsentiert ausgewählte Sendungen aus der seit 1974 laufenden Reihe.

Das Konzept funktioniert bis heute: Eine prominente Persönlichkeit stellt die eigene Lieblingsmusik vor. Schauspielerinnen, Regisseure, Schriftstellerinnen, Musiker oder auch politisch Engagierte lassen uns eine Stunde lang in ihr privates Schallarchiv hineinhören und erzählen uns die Geschichten, die sich hinter ihren musikalischen Favoriten verbergen.

Musik-Laufplan

1. Satz: Adagio

aus: Sonate Nr. 1 für Violine solo g-Moll, BWV 1001

Länge: 04:38

Interpretation: Yehudi Menuhin (Violine)

Komposition: Johann Sebastian Bach

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 7243-569250-2

1. Satz: Moderato malinconico

aus: Sonate für Violine und Klavier Nr. 3 a-Moll, op. 25

Länge: 08:1

Interpretation: Yehudi Menuhin (Violine), Hephzibah Menuhin (Klavier)

Komposition: George Enescu

Label: WARNER CLASSICS

Best.-Nr: 825646777068

Yellow Submarine

Länge: 02:28

Interpretation: The Beatles

Komposition: John Lennon, Paul McCartney

Label: UNIVERSAL

Plattentitel: The Beatles 1962-1966 (2023 Edition) Revolver (Ltd.Special Edition Super Deluxe 5CD)

Lover come back to me

Länge: 05:36

Interpretation: Stephane Grappelli & The Diz Disley Trio

Komposition: Sigmund Romberg, Oscar Hammerstein II

Label: MPS

Best.-Nr: 0209725MSW

Plattentitel: Violinspiration

Im Walde. Lied für Singstimme und Klavier, D 708

Länge: 06:34

Interpretation: Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton), Gerald Moore (Klavier)

Komposition: Franz Schubert

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 437225-2

"Ach, ich fühl's, es ist verschwunden" Arie der Pamina, 2. Akt

aus: Zauberflöte. Deutsche Oper in 2 Akten, KV 620

Länge: 04:16

Interpretation: Irmgard Seefried (Sopran)

Orchester: Wiener Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Komposition: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: EMI

Best.-Nr: 13865-69 aus: Die Länge: 04:16Interpretation: Irmgard Seefried (Sopran)Orchester: Wiener PhilharmonikerLeitung: Herbert von KarajanKomposition: Wolfgang Amadeus MozartLabel: EMIBest.-Nr: 13865-69

Prabhati (über den Raga Gunkali)

Länge: 03:16

Interpretation: Yehudi Menuhin (Violine), Ravi Shankar (Sitar)

Komposition: Ravi Shankar

Label: WARNER CLASSICS

Best.-Nr: 825646777051

Allegro affetuoso

aus: Konzert für Klavier und Orchester a-Moll, op. 54

Länge: 04:12

Interpretation: Jeremy Menuhin (Klavier)

Orchester: Philharmonia Hungarica

Leitung: Yehudi Menuhin

Komposition: Robert Schumann

Label: Gesellschaft zur Förderung der Philharmonia Hungarica e.V.

1. Satz: Allegro

aus: Sonate für Violine und Klavier Nr. 5 F-Dur, op. 24

Länge: 02:45

Interpretation: Yehudi Menuhin (Violine), Wilhelm Kempff (Klavier)

Komposition: Ludwig van Beethoven

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 463175-2