Making of: 50 Jahre Klassik-Pop-et cetera

"Woche für Woche musikalische Überraschungseier im Radio"

Vor einem halben Jahrhundert startete Dlf-Redakteur Wolf Werth das heute so beliebte Format. Wie es 1974 losging und was sich seitdem verändert hat, davon erzählen wir in dieser Sonderausgabe Klassik-Pop-et cetera.