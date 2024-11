Beruf: "Notenmaterial sinnlich machen", zum Beispiel im Haus für Mozart bei den Salzburger Festspielen. (picture alliance / Foto\ Wildbild / Wild & Team / picturedesk.com / Foto\ Wildbild)

Musik-Laufplan

1. Satz: Sinfonia. Bearbeitet für Klavier

aus: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Kantate am Sonntag Jubilate, BWV 12

Länge: 02:38

Solo: Víkingur Ólafsson (Klavier)

Komposition: Johann Sebastian Bach

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4866073

Love games

Länge: 02:16

Interpretation: Level 42

Komposition: Mark King, Philip Gould

Label: Polydor

Best.-Nr: 559373-2

Plattentitel: The very best of Level 42 The ultimate collection

Tri tra trullala (Herbergsvater)

Länge: 01:16

Interpretation: Joachim Witt

Komposition: Joachim Witt

Label: DA Records

Best.-Nr: CD876864-2

Plattentitel: My star Tri tra trullala (Herbergsvater)

Herzog Blaubarts Burg. Oper in einem Akt, op. 11, Sz 48

Länge: 02:57

Solo: Jewgenij Nesterenko (Bass), Jelena Obraszowa (Mezzosopran)

Chor: Chor der Ungarischen Staatsoper

Ensemble: Orchester der Ungarischen Staatsoper

Leitung: János Ferencsik

Komposition: Béla Bartók

Label: Hungaroton

Best.-Nr: HCD 12254-2

Nr. 12: Voi che sapete che cosa è amor. Arietta (Cherubino)

aus: Le nozze di Figaro. Opera buffa in 4 Akten, KV 492

Länge: 03:14

Solo: Christine Schäfer (Sopran)

Orchester: Wiener Philharmoniker

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Komposition: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4776710

A place

Länge: 04:10

Interpretation: Nils Frahm

Komposition: Nils Frahm

Label: ERASED TAPES

Best.-Nr: ERATP106CD

Plattentitel: All melody

(2) Leb wohl, du Tag! - O bleib, geliebter Tag! (Daphne, Chor)

aus: Daphne. Bukolische Tragödie in einem Aufzug, op. 82

Länge: 06:52

Solo: Renée Fleming (S)

Chor: WDR Rundfunkchor

Ensemble: WDR Sinfonieorchester Köln

Leitung: Semyon Bychkov

Komposition: Richard Strauss

Label: Decca

Best.-Nr: 4756926

Ah me! Too late I now repent. Rezitativ (Semele), 3. Akt

aus: Semele. Oratorium für Soli, Chor und Orchester in 3 Akten, HWV 58

Länge: 03:26

Solo: Louise Alder (Sopran)

Ensemble: English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner

Komposition: Georg Friedrich Händel

Label: Soli Deo Gloria

Best.-Nr: SDG733

Trashing days

Länge: 02:52

Interpretation: The Notwist

Komposition: Markus Acher, Michael "Micha" Acher

Label: Virgin

Best.-Nr: 811004-2

Plattentitel: Unter unserem Himmel - Die Zündfunk Compilation 3 Neon golden

Finale

Länge: 02:16

Interpretation: Joel Grey

Komposition: John Kander

Label: MCA RECORDS

Best.-Nr: HIP40027

Plattentitel: Cabaret - Original soundtrack recording