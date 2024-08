Deutscher Wetterdienst

Der Sommer 2024 ist zwar kein neuer Rekordsommer, aber der 28. warme Sommer in Folge. (IMAGO/localpic)

Das Temperaturmittel lag mit 18,5 Grad um 2,2 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 (17,6 Grad) betrug die Abweichung 0,9 Grad. Die intensivste Sommerwärme erlebten den Angaben zufolge der Süden und der Osten des Landes.

"Wechselspiel von anfänglicher Kühle und finaler Hitze"

Der Sommer 2024 war auch geprägt von starken Wechseln. Zu Beginn war es ungewöhnlich kühl. Am Ende wurde es heiß. Die bundesweit höchste Temperatur wurde am 13. August in Bad Neuenahr-Ahrweiler gemessen. Sie betrug 36,5 Grad. Die meisten Sommertage mit mehr als 25 Grad, nämlich mehr als 60, wurden in den Tieflagen und Flusstälern Süddeutschlands und Sachsens gezählt, ebenso die meisten heißen Tage mit mehr als 30 Grad. Hiervon zählte der Wetterdienst bis zu 26. Auf der Insel Helgoland hingegen sei kein einziger Sommertag registriert worden, "und auch sonst schaute der Sommer an den Küsten nur kurzzeitig vorbei".

Lokale Extremniederschläge

Der Niederschlag hat mit rund 240 Litern pro Quadratmeter auf dem Niveau der Referenzperioden gelegen. Dabei gab es aber extreme regionale Unterschiede: In den Alpengebieten wurden mehr als 600 Liter pro Quadratmeter gemessen, während es in Teilen des Nordostens mit weniger als 150 Litern sehr trocken blieb. Örtlich wurden Extremniederschläge beobachtet, die laut Wetterdienst in manchen Gebieten die Regenmengen des gesamten Sommers übertrafen.

Insgesamt war der Sommer 2024 kein neuer Rekordsommer, aber nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes der 28. warme Sommer in Folge.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.