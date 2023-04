Der Tag

Arm in einem reichen Land

Obwohl ihre Eltern arbeiten, leben rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Armut – etwa jedes fünfte Kind. Wie kann das sein in einem reichen Land, und ist die Kindergrundsicherung eine Lösung? Außerdem: Schwarz-Rot in Berlin steht. (24:10)

Schmidt-Mattern, Barbara | 03. April 2023, 17:00 Uhr