5G - das können die Chinesen und zwar mit am besten, sagt unser China-Korrespondent Steffen Wurzel. Er hat sich die Zentrale des chinesischen Netzwerk-Ausrüsters in Shenzhen grad aus der Nähe angeschaut und sagt: Transparent ist da nix. Aber für die Spionage-Vorwürfe aus den USA und Deutschland gibt es bis jetzt auch keine Beweise. Vorsicht sei aber trotzdem geboten, denn auch wenn Huawei ein Privatunternehmen ist: Die großen Player stehen in China unter dem Einfluss der Staats- und Parteiführung.

Ein System, das sich selbst am Leben erhält: Mit einem Wahlrecht, das den einflussreichen Oligarchen im Land hilft, genau das zu bleiben, einflussreich. Dagegen gehen Demonstranten in Georgien schon seit Tagen auf die Straße. Die Berichterstattung darüber ist alles andere als unabhängig, erzählt unser Reporter Daniel Heinrich. Er kommt grad von einer Journalistenreise aus dem Kaukasus zurück und schildert seine Eindrücke aus einem Land, dessen Medienlandschaft lange nicht so frei ist, wie es nach außen gerne dargestellt wird.

Feedback gerne an: dertag@deutschlandfunk.de