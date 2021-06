Der Tag Abschied von König Bibi

Die künftige Acht-Parteien-Regierung in Israel hat vor allem ein Ziel: Den umstrittenen Regierungschef Benjamin Netanjahu abzulösen. Aber was hält das Bündnis sonst noch zusammen? Und was bedeutet der Machtwechsel für den Nahost-Friedensprozess? Außerdem: Der Streit um Benzinpreise - was steckt dahinter?

Von Barbara Schmidt-Mattern

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek