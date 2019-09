Großbritanniens Premierminister Boris Johnson greift durch und schmeißt die 21 Abweichler aus der Fraktion. Außerdem kündigt er Neuwahlen an. Zerreißt die Konservative Partei? Grahame Lucas, langjähriger Korrespondent bei der Deutschen Welle, erklärt, warum sich die Tories so nach rechts entwickelt haben und das Zwei-Parteien-System in Großrbitannien endgültig vor dem Ende stehen könnte.

17 Kandidaten, 23 Regionalkonferenzen und am Ende wahrscheinlich zwei SPD-Vorsitzende. Heute beginnt das Schaulaufen der Kandidaten. Frank Capellan, SPD-Beobachter aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio erklärt, was davon zu erwarten ist und warum er sich nicht alle 23 Regionalkonfernezen anschauen wird.