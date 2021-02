Der Tag Brodeln in Nordirland

In Nordirland wächst der Unmut über die Vereinbarungen im Post-Brexit-Deal. Auch bei den Lieferungen von Corona-Impfstoffen spielt das so genannte Nordirland-Protokoll eine entscheidende Rolle. Die Fronten zwischen EU und Großbritannien verhärten sich weiter. Außerdem: Amazon-Gründer Jeff Bezos kündigt überraschend den Rückzug von der Konzernspitze an. Was heißt das für Amazon?

Von Katharina Peetz

