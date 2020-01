Im Januar 2019 einigten sich die Mitglieder der sogenannten Kohlekomission auf den Kohlekompromiss - und schlugen einen Kohleausstieg bis 2035 vor. Sowie zahlreiche weitere sehr konkrete Punkte. Wie der Name schon sagt: Es war ein Kompromiss, bei dem die Interessen aller Seiten irgendwie zusammen gebracht werden musste, wo jeder auch Zugeständnisse machen musste. Nun sehen vor allem Umweltorganisationen diesen Kompromiss durch die Einigung zwischen Bund und Ländern aufgekündigt. Diese hatten letzte Woche Eckpunkte für ein Kohleausstiegsgesetz vereinbart. Wie kommt all das in den betroffenen Regionen an? Wir reisen mit unserem NRW-Korrespondenten Moritz Küpper in die Gegend um den Tagebau Hambach.

"Das wird man wohl noch sagen dürfen!"

Die SPD versucht erneut Thilo Sarrazin auszuschließen. Doch dieser wehrt sich vehement, will Teil der Partei bleiben. Unser Hauptstadtstudiokorresponent Frank Capellan erklärt die Beweggründe der Partei und wie das Prozedere nun weiter geht.

