Der Tag Die EU, ein zahloser Tiger

Die EU will eine unabhängige Zahlungsinstitution von den USA schaffen, um die Iran-Sanktionen zu umgehen. Kann das funktionieren? Außerdem: Wladimir Putins Partei verliert zwei Gouverneurswahlen in Russland. Schwindet seine Macht? Und: Greift die FPÖ in Österreich die Pressefreiheit an?

Von Philipp May

