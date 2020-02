Das Sterbehilfe-Urteil sorgt bei vielen Ärzten und bei Sterbehilfe-Vereinen für neue Rechtssicherheit, meint Ann-Kathrin Jeske. Aber dieses Urteil sei kein Freifahrtschein für Auftrags-Suizide. Denn die Karlsruher Richter betonen, dass die letztendliche Entscheidung zum Sterben beim Patienten liegen muss. Trotz dieser klaren Festlegung komme es jetzt auf ein präzises Gesetz an, meint Jeske. Und sie sagt auch: Das ständige Reden in den Medien über Sterbehilfe und Suizid sei ebenfalls problematisch.

Indien und der Rassismus

Seit Monaten protestieren Muslime in Indien gegen das neue Staatsbürgerschafts-Gesetz von Ministerpräsident Modi. Viele indische Muslime betrachten das umstrittene Gesetz als Diskriminierung und sie haben allen Grund dazu, analysiert Bernd Musch-Borowska. Jetzt werden aus diesen Protesten gefährliche Straßenschlachten, vor allem in Neu-Delhi. Indiens nationalistischer Regierungschef sieht allerdings keinen Grund, an dem Gesetz etwas zu ändern.