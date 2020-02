Johannes Leithäuser von der FAZ räumt Armin Laschet die besten Chancen ein, das Rennen um den CDU-Parteivorsitz für sich zu entscheiden, und zwar auch deshalb, weil durch Unterstützer Jens Spahn auch konservative Milieus anspricht. Friedrich Merz dagegen stünde weiter in dem Ruf, vor allem von der 20 Jahre zurückliegenden politischen Verletzung durch Angela Merkel getrieben zu sein.

Von großer symbolischer Bedeutung ist das Urteil gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein in New York für die #MeToo-Bewegung, schildert ARD-Korrespondentin Antje Passenheim. Einige der Aktivistinnen sind allerdings enttäuscht, dass Weinstein nicht in allen Anklagepunkten verurteilt wird. Möglicherweise aber hat die Verteidigung aber noch ein Ass in der Hand, um das Verfahren platzen zu lassen.