Henry Bernhard, Deutschlandfunk-Landeskorrespondent in Thüringen, erklärt, warum die AfD in Thüringen trotz ihres weit rechts stehenden Spitzendkandidaten Björn Höcke so erfolgreich ist, warum es die Grünen so schwer haben und warum CDU-Landeschef Mike Mohring von allen Seiten unter Druck steht.

Frank Capellan aus dem Hauptstadtstudio beobachtet, wie nach der nächsten Wahlschlappe für Annegret Kramp-Karrenbauer die Angriffe auf die CDU-Chefin offeneer werden und die Große Koalition wieder beträchtlich wackelt.