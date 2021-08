Der Tag Endlich Inhalte!

Zwei Stunden geballte Inhalte: Wann gab es das bisher in diesem Bundestagswahlkampf? Das so genannte Triell mit Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz bot die richtigen Fragen und durchaus Antworten, die Standpunkte und Unterschiede verdeutlichten. Wird es jetzt endlich ein spannender Wahlkampf der Inhalte? Außerdem: Tempo 30 in Paris - Frankreichs Hauptstadt schafft Fakten.

Von Barbara Schmidt-Mattern

