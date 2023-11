Fokus Nahost

Verlieren wir die Fähigkeit, differenziert zu streiten?

Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Was heißt das für die deutsche Rolle in diesem Krieg? Was denkt man in Israel darüber? In einer Sonderfolge "Der Tag" suchen wir mit den Journalisten Benjamin Hammer und Ofer Waldman nach Antworten.

Fröhndrich, Sina | 04. November 2023, 05:00 Uhr