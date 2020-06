Das Konjunkturpaket der Bundesregierung könnte ein Erfolg werden - aber sicher sei das nicht, meint Frank Capellan. Auf jeden Fall zeige die Bundesregierung mit diesem milliardenschweren Plan, dass sie in dieser Corona-Krise einiges gelernt habe.

Ibiza und die Folgen

Vor etwas mehr als einem Jahr kam das Ibiza-Video raus und führte in Österreich zum Zusammenbruch der Regierungskoalition. Das Video legt nahe, dass die Politik in Österreich sehr leicht käuflich ist. Und tatsächlich gebe es dafür einige Hinweise, meint Srdjan Govedarica. Jetzt beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss in Wien mit den Inhalten des Ibiza-Videos.