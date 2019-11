Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden: Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger sind nur in einem bestimmten Rahmen erlaubt. Um mehr als 30 Prozent dürfen die Bezüge nicht gesenkt werden, auch wenn Jobangebote nicht angenommen oder Termine nicht wahrgenommen werden. Die Initiative "sanktionsfrei" kritisiert diese Sanktionen seit Jahren, bietet Betroffenen Unterstützung. Gründerin Helena Steinhaus erklärt im Podcast, warum die Sanktionspraxis aus ihrer Sicht ein Problem darstellt - auch nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes.

Koalition aus CDU und AfD?

Die Regierungsbildung in Thüringen ist überaus schwierig, aufgrund der Mehrheitsverhältnisse nach der Landtagswahl. Nun fordern CDU-Abgeordnete des Landes ergebnisoffene Gespräche mit der AfD. Was die Bundespartei laut Unvereinbartkeitsbeschluss klar ausschließt. Henry Bernhard, Landeskorrespondent in Thüringen, und Katharina Hamberger, Unions-Berichterstatterin aus unserem Hauptstadtstudio erläutern den Zwiespalt der Partei und erklären die Intentionen hinter der Debatte.

Wir freuen uns über Fragen und Feedback an dertag@deutschlandfunk.de