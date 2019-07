Vertrauen, Zugehörigkeit, Sicherheit und Selbstbestimmung. Das sind die wichtigsten Themen unter Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen acht und vierzehn Jahren. Von Hänseleien und Gewalt in der Schule berichten erschreckend viele, erklärt Lena Sterz die Ergebnisse einer Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Die verlangt neue Standarts bei der Erhebung von Daten. Für eine bessere Politik für Kinder und Jugendliche.

Einst war Alexis Tsipras der Schrecken der Europäischen Union und der Hoffnungsträger vieler Menchen in Griechenland. Das ist vor der Wahl am Sonntag genau anders herum. In Brüssel werden Tsipras und sein Syriza-Bündnis längst dafür gelobt, das Land aus der Schuldenfalle geführt zu haben. Den Preis dafür aber - berichtet Korrespondent Michael Lehmann - erleben viele als so hoch, dass sie jetzt auf einen konservativen Herausforderer setzten.