Der Tag Kamala Harris - Bidens historische Wahl

Die kalifornische Senatorin Kamala Harris zieht mit Joe Biden in die Schlacht ums Weiße Haus. Warum das eine gute Wahl ist. Außerdem: Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter an. Gerät das Virus wieder außer Kontrolle?

Von Philipp May

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek