Mehr statt weniger Hunger: Zum dritten Mal in Folge ist die Zahl der Menschen gestiegen, die zu wenig zu essen haben. Das steht im aktuellen Welternährungsbericht. Für Wilfried Bommert ist das alarmierend. Der Gründer des Instituts für Welternährung sieht keine Fortschritte im globalen Kampf gegen den Hunger. "Im Gegenteil. Was die Zahlen zeigen ist vielleicht die Spitze des Eisbergs." Der ehemalige Hörfunkjournalist ist Autor von Büchern wie "Kein Brot für die Welt" und "Wie der Klimawandel unsere Teller erreicht". Er hofft auf eine große Initiative zur Welternährung - ähnlich wie der Bewegung "Fridays for Future".

Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme erinnert sich noch gut an die Amtseinführung der ersten Bundesverteidigungsministerin. Ursula von der Leyen habe sich schnell in ein ihr fremdes Ressort eingearbeitet. Es folgten einige Höhen und viele Tiefen. Er glaubt: Sie ist froh, das Amt nun los zu sein und setzt alles auf eine Karriere in Brüssel - egal, wie die Abstimmung über den Posten als Kommissionschefin heute Abend ausgeht.

