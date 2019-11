Annegret Kramp-Karrenbauer hat in einer Rede eine komplette Neu-Ausrichtung der deutschen Verteidigungspolitik gefordert: Sie will mehr Auslandseinsätze der Bundeswehr, eine deutliche Aufstockung des Wehr-Etats und eine ganz neue Institution: einen Nationalen Sicherheitsrat. Es ist ein politischer Aufschlag, den sie klug eingefädelt hat, meint Klaus Remme in unserem Hauptstadtstudio. Wesentlich geschickter als ihre Forderung nach einer Sicherheitszone im Norden Syriens. Und er findet auch, dass sich Deutschland viel zu oft selbst ins Abseits stellt. Aber fraglich bleibt auch für ihn, ob AKK diese Ideen mit der SPD realisieren kann.

Streiktage in Frankfurt

Der Streik des Kabinenpersonals bei der Lufthansa geht noch bis Freitag weiter - obwohl sich beide Seiten heute auf Gespräche am Wochenende verständigt haben. Mischa Erhardt in Frankfurt sagt, die Lufthansa habe erkannt, dass es in diesem Arbeitskampf ernst werden könne. Und der Konzern wolle sich vorbereiten auf die Spar-Runden, die die Lufthansa heute selbst ausgerufen hat.