Seit nicht einmal zwei Wochen leben wir im Dauerfeuer schlechter Nachrichten. Das Corona-Virus hat große Teile unseres Lebens fundamental verändert, viele Gewissheiten gelten nicht mehr, viele Routinen wurden außer Kraft gesetzt. Was macht eine solche Situation mit der eigenen Psyche und wie finden wir damit einen Umgang? Fragen an die Psychologin Elisabeth Raffauf.

Die Telekom hat die Daten von Nutzer*innen an das Robert-Koch-Institut gegeben. Was dieses damit tut und warum das datenschutzrechtlich kein Problem ist, erklärt Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Er grenzt die deutsche Praxis auch vom Vorgehen in anderen Ländern, beispielsweise Asien, ab.

Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns unter dertag@deutschlandfunk.de